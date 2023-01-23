В ДТП под Губахой погибли четыре человека

В Губахинском округе в ДТП погибли четыре человека. По данным ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла около 15 часов на 169-м километре автодороги Кунгур — Соликамск. Водитель грузового «Вольво» допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Газель», в котором находились пассажиры. В ДТП погибли четыре человека, еще двое получили различные травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю, Коммерсантъ Фото: ГУ МВД по Пермскому краю, Коммерсантъ

По данным портала ProPerm, в аварию попал микроавтобус городской больницы Гремячинска, который перевозил пациентов. На месте происшествия работают экстренные службы.