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обновлено 15:32

В ДТП под Губахой погибли четыре человека

В Губахинском округе в ДТП погибли четыре человека. По данным ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла около 15 часов на 169-м километре автодороги Кунгур — Соликамск. Водитель грузового «Вольво» допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Газель», в котором находились пассажиры. В ДТП погибли четыре человека, еще двое получили различные травмы.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю, Коммерсантъ

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю, Коммерсантъ

По данным портала ProPerm, в аварию попал микроавтобус городской больницы Гремячинска, который перевозил пациентов. На месте происшествия работают экстренные службы.

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