В Крыму проверяют обстоятельства аварии при участии скорой помощи

В Крыму проводят проверку по факту дорожной аварии при участии кареты скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По предварительной информации, авария произошла днем 23 января в Симферополе. Водитель автомобиля Peugeot, проезжая перекресток, не уступил дорогу машине медиков. Автомобили столкнулись и врезались в ограждение.

Сообщается, что в результате происшествия есть пострадавшие. Как сообщает «Лента новостей Крыма», травмы средней тяжести получили водитель и трое медиков, находившиеся в автомобиле скорой помощи. В настоящее время обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Анастасия Донскова

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