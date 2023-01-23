В Ярославле произошел пожар на автотранспортном предприятии

В Ярославле на АТП «Ярославское», расположенном на Ленинградском проспекте, 27А, загорелся автобус. По данным регионального МЧС, о пожаре стало известно около 14 часов дня. Спустя час объявлена ликвидация открытого горения, ведется проливка и разбор завалов. Пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области

В пресс-службе МЧС уточнили, что огонь распространился на здание площадью 450 кв.м. На месте работали 22 единицы техники и 67 человек личного состава.

Это уже второй серьезный пожар на АТП за последние два месяца. Предыдущее возгорание было зафиксировано 4 декабря 2022 года, тогда находившийся внутри мужчина получил ожоги 18% тела, пострадали 4 автобуса.

Алла Чижова