За прошедшие выходные на Кубани в ДТП пострадали 12 детей

На Кубани за прошедшие выходные произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 детей. Об этом Госавтоинспекция Краснодарского края сообщает в своем Telegram-канале.

Так, 21 января в 9 часов вечера авария произошла на автодороге «ст. Тбилисская — г. Кропоткин». В ДТП виновен 20-летний водитель, допустивший несоответствие скорости с последующим съездом с проезжей части и наездом на припаркованный «КАМАЗ». Водитель, его жена и пятимесячный ребенок с тяжелыми травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

Маргарита Синкевич

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