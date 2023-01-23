Госстройнадзор по решению суда выдаст разрешение на строительство гостиницы на проспекте Стачек

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящего суда, обязывающее петербургский Госстройнадзор выдать ООО «КСС-Запад» разрешение на строительство многоэтажной гостиницы на проспекте Стачек. Ведомство усмотрело в проекте завуалированный план строительства жилья, однако судьи с чиновниками не согласились.

Решение суда вступило в силу еще неделю назад, однако разрешение застройщик так и не получил, пишет «Деловой Петербург». В самом Госстройнадзоре отказались комментировать дальнейший ход дела, но в суд уже поступила кассационная жалоба, принятая к производству.

Речь идет о пятиэтажной трехзвездочной гостинице на проспекте Стачек, 62. Госстройнадзор, рассматривая заявку принадлежащей совладельцу «Адаманта» Алексею Гесину «КСС-Запад» на получение разрешения на строительство, увидел в проекте «признаки многоквартирного жилого дома», в частности, двухкомнатные номера и номера-апартаменты в числе юнитов объекта. В выдаче разрешения на строительство было отказано, однако инвестор обратился в суд и выиграл его в октябре 2022 года.

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