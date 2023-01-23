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Вопрос о налоговых льготах нижегородской компании «Газпрома» отложен

Правительство Нижегородской области в понедельник отозвало проект инвестиционного соглашения с ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» с рассмотрения комитета регионального парламента по бюджету. Как объяснили в правительстве, к проекту возникли «вопросы технического характера», комитет вернется к нему в феврале.

Соглашение с «дочкой» «Газпрома», которая занимается догазификацией населенных пунктов в Нижегородской области с бесплатным подключением частных домов к газовым сетям, предполагает льготу по налогу на имущество до 31 декабря 2027 года. Компания получит преференцию 367,1 млн руб., по окончании срока действия льгот налоговые поступления в бюджет региона составят 75 млн руб. ежегодно.

Программа догазификации исполняется по поручению Владимира Путина. По информации министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, в 2022 году газ подведен к границам 11,8 тыс. домов, договоры на техническое присоединение к сетям заключили 19 тыс. собственников. Инвестиции «Газпрома» в проект оценивается в 4,7 млрд руб., программа позволит обеспечить газом свыше 27 тыс. домовладений.

Владимир Зубарев

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