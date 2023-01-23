В Сочи устранили разлив бесхозной канализации

В Хостинском районе устранили излив бесхозной канализации. Об этом сообщил ситуационный центр МУП «Водоканал» Сочи.

Нечистоты разлились на улице Транспортной из колодцев системы водоотведения, расположенных вдоль дороги. Специалистов «Водоканала» вызвали жители района. Как выяснили позднее, причиной излива стал бытовой мусор, смываемый жителями в домашнюю канализацию.

«Ремонтникам пришлось потратить несколько дней на высвобождение вручную пробок, состоящих из множества тряпок, ветоши, полиэтилена и средств личной гигиены»,— говорится в сообщении.

Ранее в Сочи выявили незаконный слив в городскую канализацию опасных отходов одним из кафе курорта. На канализационной станции в Мацесте некоторое время назад производили слив отходов спецтранспорта, но летом 2022 года этот процесс был перенаправлен на крупные очистные сооружения, территорию закрыли. Тем не менее один из сотрудников ООО «Навин» получил доступ к закрытому объекту и сливал в канализацию содержимое своего трехтонного грузовика. Позднее экспертиза показала недопустимую концентрацию опасных веществ в выкачанных отходах. Виновников происшествия поймали с поличным. Решается вопрос о привлечении их к ответственности.

Анастасия Донскова

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