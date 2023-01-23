В 2023 году на ремонт дорог в Сочи выделили 1,3 млрд рублей

В 2023 году в Сочи проведут ремонт дорог на 1,3 млрд руб. Из них 80 млн руб. составят средства федерального бюджета, 894 млн руб. — краевого и 394 млн руб. — городского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Самые дорогостоящие работы запланированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» — более чем на 530 млн руб. По нему до 1 мая 2023 года в городе планируют отремонтировать 32 улицы общей протяженностью 35 км.

Также запланированы аварийно-восстановительные работы на улицах Шаумяна, Самшитовой, Ногинской в селе Харциз и улице Амурской в поселке Зубова Щель. По трем объектам контракты планируется заключить в феврале. Кроме того, в этом году отремонтируют дорожное полотно на 17 дорогах.

В городе уже начали формировать список объектов, подлежащих ремонту в 2024 году. В него вошли 116 автодорог протяженностью 72 км. Стоимость строительно-монтажных работ составит около 1,3 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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