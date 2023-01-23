Кубань вошла в число лидеров по импортозамещению среди регионов России

Краснодарский край стал одним из лидеров среди регионов России по числу предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию. На Кубани расположено 3,4% от общего числа таких компаний. Об этом сообщают аналитики «ТендерПро».

Абсолютное лидерство принадлежит Московской области. Там находится 26% таких компаний. Также в топ-5 вошли Ленинградская (8,7%), Новосибирская (3,9%) и Свердловская области (3,4%).

Эксперты установили, что чаще всего импортозамещающие предприятия выпускают продукты питания (более 3700 компаний), строительные материалы (3192), одежду (более 3000), промышленное (более 2000) и торговое оборудование (более 1600), а также мебель (более 1500 производств). При этом по регионам они распределены неоднородно. Так, большинство производителей стройматериалов находится в Московской, Ленинградской и Свердловской областях, а в Краснодарском и Алтайском крае сосредоточены предприятия, производящие товары и продукты питания.

«В минувшем году было много разговоров о том, что в России почти ничего не производят, кроме нефти и газа. Однако ажиотаж спал, и оказалось все не так страшно. Заказчики стали чаще проводить тендеры, и выяснилось, что наравне с дефицитными позициями в ряде отраслей можно найти много отечественного оборудования и товаров. При этом, по словам организаторов торгов, товары ряда российских производителей не только оказались приемлемы по цене, но и хороши по качеству»,— отмечает исполнительный директор ООО «ТендерПро» Ильдар Мухамедиев.

Маргарита Синкевич

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