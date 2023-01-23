На двух участках трассы Челябинск – Троицк перекроют движение

В ночь с 24 на 25 января временно перекроют движение на двух участках федеральной трассы А310 Челябинск – Троицк – граница с Казахстаном. Планируется установить модульные надземные пешеходные переходы, сообщает ФКУ «Управление автомобильных дорог „Южный Урал“».

Временное ограничение вводится на 49 км трассы рядом с Еманжелиенском. С 23 часов до 23 часов 40 минут 24 января движение транспорта будет полностью закрыто. С 22 часов 24 января до 1 часа 25 января автомобили смогут проезжать этот участок на сниженной скорости.

Кроме того, еще один переход будут ставить в районе СНТ «Кузнец-3» в Еткульском районе на 41 км трассы. Здесь дорогу полностью перекроют с 2 часов до 2 часов 40 минут 25 января. Снижение скорости будет действовать с 1 часа до 3:30.

Автомобилистов просят при планировании своего маршрут учитывать изменение схемы организации дорожного движения и следить за знаками на трассе.