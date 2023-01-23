В Энгельсе началась проверка из-за жалоб проживающих в аварийном доме людей

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по факту длительного нерасселения жителей аварийного дома в Энгельсе Саратовской области. Об этом сегодня сообщил информационный центр СКР.

Уточняется, что дом находится в аварийном состоянии, подвалы затоплены, в стенах трещины, коммуникации не работают, однако органы местного самоуправления собирались принять решение о расселении жильцов не ранее 2024 года.

СУ СК России по Саратовской области начал процессуальную проверку. Руководителю управления Анатолию Говорунову поручено доложить о ее промежуточных и окончательных итогах.

Марина Ковалева