На Алтае суд отправил в колонию сбытчиков суррогатного алкоголя, от которого умерли пять человек

Суд рассмотрел уголовное дело о смерти пяти человек в результате отравления суррогатным алкоголем в Алтайском крае. Двум торговцам фальсифицированным коньяком назначили 3,5 и 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму 1,9 млн руб.

По информации прокуратуры края, в июле 2021 года один из обвиняемых, являющийся водителем большегрузного автомобиля, привез на территорию Алтайского края из командировки в канистрах спиртосодержащую жидкость. Затем он и его родственник реализовывали ее своим знакомым под видом коньяка.

После употребления суррогата, в которой обнаружено значительное количество метанола, пять человек скончались, еще семь обратились за медицинской помощью. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть людей), в январе 2022 года оно поступило в Индустриальный райсуд Барнаула.

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Илья Николаев