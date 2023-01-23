На Кубани начали продавать только четверть квартир из проектов 2022 года

В Краснодарском крае в продажу поступило только 24% квартир в соответствии с проектными декларациями, опубликованными с 1 января по 31 декабря 2022 года. Застройщики начали продавать только 18,2 тыс. из 76,6 тыс. квартир, или 56 из 290 домов. Об этом говорится на портале Единого ресурса застройщиков.

Кубань оказалась в аутсайдерах среди регионов с высокой активностью строительства. При этом два краснодарских застройщика вошли в число лидеров по соотношению количества квартир в проектных декларациях и выведенных в продажу: ГК «Инсити» (100%) и СИК «Девелопмент-Юг» (89%). По числу новых проектов в 2022 году третье место занимает компания DOGMA из Краснодарского края — 31,3 тыс. квартир. При этом продажи начаты только 17% квартир (95,4 тыс.). У краснодарской СК «Семья», входящей в число крупных застройщиков РФ, не начались продажи в проектах 2022 года.

Всего в России в 2022 году были задекларированы 3,7 тыс. многоквартирных домов на 766,2 тыс. квартир, или 96,8 млн кв. м. Из них начали продавать 409 тыс. квартир в 1,6 тыс. домов.

Лидером по доле продаж новых квартир стала Москва, где из 114 тыс. квартир в 237 домах начали продавать 86 тыс. (75%) в 140 домах. Также в число лидеров вошли Свердловская (72%) и Рязанская (69%) области, Татарстан (66%), Санкт-Петербург (65%), Нижегородская (62%), Московская (62%), Тюменская (61%), Новосибирская 56% области и Пермский край (53%).

В топ регионов с самыми низкими показателями помимо Кубани вошли Калининградская и Челябинская области, где в продажу поступило только по 31% квартир.

Татьяна Ручкина

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