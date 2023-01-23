Объем вредных выбросов в Татарстане упал на 20%

В Татарстане за последние 20 лет объем вредных выбросов в атмосферу снизился на 20%. Об этом на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил глава республики Рустам Минниханов.

«За последние двадцать с лишним лет объем валового продукта у нас вырос почти в три раза, а количество выбросов на 20%, количество сбросов – на 60 почти процентов», – отметил господин Минниханов.

Он добавил, что в настоящее время в Татарстане идет работа по модернизации биологических очистных сооружений и по другим проектам.

"Ъ-Казань"