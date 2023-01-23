Мэрия Челябинска предписала убрать снег возле 19 торговых комплексов и офисных зданий

За прошедшую неделю в Челябинске проверили качество уборки снега с прилегающих территорий более 20 торговых комплексов и офисных зданий. По итогам мероприятий составлено 19 протоколов об административных нарушениях, сообщил в ходе аппаратного совещания замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

«Выданы уведомления о необходимости вывоза куч снега на специальные снегоотвалы. Совместно с управлением по торговле и услугам администрации проведена работа с руководителями пяти организаций. В основном это крупные комплексы на перекрестках улиц», — отметил Андрей Ксензов.

Как отметила глава Челябинска Наталья Котова, в городе на 85% завершены работы по уборке снега.