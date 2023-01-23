В автобусах Удмуртии стали принимать карты с продленным сроком действия

Жители Удмуртии смогут оплатить проезд в автобусах с помощью банковских карт с истекшим сроком действия. Как сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ», функционал для приема таких карт появился на всех терминалах кондукторов и водителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Оплата будут считываться только с тех карт, срок действия которых был продлен с марта 2022 года. При этом карта не должна находиться в стоп-листе.

Напомним, в марте прошлого года ряд банков принял решение не перевыпускать карты, а продлить срок их действия. Однако оплата проезда на общественном транспорте с помощью таких карт оказалась заблокирована из-за технических особенностей.