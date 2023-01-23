УК ПЖКХ в 2023 году оцифрует мусорные контейнеры в Татарстане для контроля их заполняемости

ООО «Управляющая компания "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства"» (УК ПЖКХ) в 2023 году намерено завершить работу по созданию реестра контейнерных площадок в западной зоне Татарстана. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Основная цель оцифровки данных – получить полное представление обо всех контейнерных площадках в зоне работы регионального оператора, владеть актуальной информацией об объемах заполняемости и видах выбрасываемых отходов»,— отметили в пресс-службе.

В компании считают, что благодаря реестру регоператор будет получать информацию о фактических объемах образования отходов, о всех образователях отходов, складирующих их на контейнерных площадках, а также возможность «контрактации» в отношении тех из них, кто не заключил договоры и незаконно складирует свои отходы.

Предполагается, что данные о контейнерных площадках будут размещены в интернете на страницах исполнительных комитетов муниципальных образований и на сайте УК ПЖКХ. «Граждане смогут быть в курсе информации о наличии действующих площадок и графике вывоза с них коммунальных отходов»,— отметили в пресс-службе регоператора.

По данным УК ПЖКХ, контейнерно-бункерный парк в западной зоне Татарстана составляет и почти 45 тыс, емкостей для ТКО. В 2023 планируется приобретение еще 3 тыс. емкостей. Транспортирование ТКО по осуществляет генеральный подрядчик — ООО «Чистый город».

Всего, согласно территориальной схеме, регоператор оказывает услуги 2 млн жителям Татарстана. На территории зоны обслуживания работает более 200 единиц спецтехники. За год образуется более 900 тыс. тонн ТКО, в том числе в Казани — 580 тыс. тонн, на территории 21 муниципального района — 320 тыс. тонн.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"