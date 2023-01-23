Комитет Госдумы одобрил прекращение полномочий депутатов из-за пропуска заседаний

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект, предлагающий сделать основанием прекращения полномочий депутатов их отсутствие на заседаниях без уважительных причин в течение шести месяцев подряд. Проект также позволит муниципальным и региональным депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, не предоставлять декларации.

Сейчас инициатива рассматривается во втором чтении, было получено около 30 поправок. Глава комитета Павел Крашенинников сообщил, что законопроект предполагает запрет на публикацию персональных данных в отчетной информации. Вместо этого будут обнародоваться только обобщенные сведения, это изменение затронет в том числе депутатов Думы и членов Совета федерации. Кроме того, в рамках одобренных поправок устанавливается, что председатели заксобраний будут работать только на постоянной основе.

«Законопроектом также предусматривается единый подход к размещению отчетной информации. В сети интернет не будут размещаться персональные данные, только обобщенная статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции. Такую норму предлагается распространить также на депутатов Госдумы и сенаторов»,— уточнил господин Крашенинников (цитата по «РИА Новости»).

Лаура Кеффер