В Тюменском макрорегионе прошел первый этап Всероссийской олимпиады школьников «Россети»

21-22 января 2023 года в Югре, Тюменской области и ЯНАО состоялся первый этап Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети». Заявки подали учащиеся из 94 образовательных учреждений Тюменского макрорегиона. Более 200 участников успешно справились с заданиями отборочного этапа. Они смогут продолжить борьбу за дополнительные баллы при поступлении в вузы и возможность целевого обучения.



Организатором олимпиады в Тюменском макрорегионе выступает компания «Россети Тюмень». Первый этап прошел в дистанционном формате. Учащиеся 9-11 классов и студенты колледжей решали задачи по информатике, физике и математике. После обработки и оценки решений жюри определит обладателей наибольшего количества баллов, которые перейдут во второй тур, запланированный на начало марта.

Победители и призеры олимпиады получат дополнительные баллы для поступления в вузы-партнеры компании. Кроме того, у них будет приоритетное право на целевое обучение по профильным направлениям подготовки. Лучших участников энергетики также пригласят на Энергетическую проектную смену во Всероссийском детском центре «Орленок», где состоится интенсив по разработке и реализации собственных проектов по перспективным направлениям энергетики. Сопровождать работу детей будут преподаватели ведущих российских вузов.

Всероссийская олимпиада школьников проводится с 2018 года. Цель мероприятия – выявление одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников. За 5 лет участниками стали более 400 ребят из Югры, Ямала и Тюменской области, 16 из них заняли призовые места. В прошлом году победителями стали ребята из Сургута и Тюмени.