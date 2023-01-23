ВТБ удвоил количество активных клиентов среднего и малого бизнеса до 1 млн предпринимателей и компаний. В прошлом году прирост составил 15%. Около 53% клиентов ВТБ работают в статусе индивидуальных предпринимателей, 41% — ООО. Самые популярные сферы деятельности: оптовая и розничная торговля — 32%, строительство и операции с недвижимостью — 22%, а также услуги — 8%. В ВТБ называют поддержку среднего и малого бизнеса неизменным приоритетом.

Выручка российских разработчиков решений в области информбезопасности выросла по итогам года в полтора-два раза. Об увеличении годовых показателей рассказали представители BI.Zone, Qrator Labs, Group-IB, «Кода безопасности», UserGate и «Мультифактора», которых опросили «Ведомости». Этому поспособствовали уход западных вендоров и меры поддержки от правительства.

Российское подразделение шведской компании Tetra Pak помогает перезапустить производство упаковки. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, речь идет об использовании картона для детского питания. Проблемы у отрасли сохраняются. При этом у производителей чая и кофе есть потребности в фильтровальной бумаге, ниточках для пакетиков с чаем, а производителям консервов нужны кольца для жестяных банок, отметила вице-премьер в интервью «РИА Новости».