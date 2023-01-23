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ФСБ предотвратила теракт в Северо-Кавказском федеральном округе

На территории СКФО сотрудниками ФСБ был задержан гражданин России, планировавший совершение теракта по заданию украинских спецслужб, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно предоставленной информации, задержанный является сторонником идеологии националистического характера. В ходе обысков по месту жительства подозреваемого обнаружены средства террора. Задержанный дал признательные показания.

«Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сообщает пресс-служба ФСБ.

Анастасия Назарова

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