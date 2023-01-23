Путин назвал дорожное строительство «одной из проблем» Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов доложил президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с дорожным строительством в регионе. «Одна из проблем республики, да?»— уточнитл у него господин Путин.

Господин Минниханов заверил главу государства, что «нет никаких проблем». «Нет? Я посмотрел на настроения людей»,— удивился Владимир Путин.

«Люди правильно от нас ждут: если сделал, значит, не все еще сделано, надо еще лучше работать»,— попытался объяснить глава Татарстана.

Рустам Минниханов поблагодарил президента России за строительство трассы М-12. «Седьмой и восьмой участок у нас — 100 млрд»,— сказал глава республики. Он также отметил, что «два моста у нас строится: через Волгу и через Каму. «Никогда, даже в советское время, таких вещей не было»,— сказал господин Минниханов.

Также руководитель республики добавил, что в рамках государственно-частного партнерства строится платная дорога в Альметьевск. «И сами мы тоже вкладываемся. Только республиканская часть – 67 млрд, федеральные дороги – 126 млрд. Это огромные деньги, конечно»,— сказал господин Минниханов. Он заверил, что «дороги и мосты — все идет по плану»: выполнение графиков «жестко контролирует» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"