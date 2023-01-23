Управление делами правительства Саратовской области ждет проверка

Контрольно-аналитическому комитету правительства Саратовской области поручено проанализировать финансово-хозяйственную деятельность некоторых подведомственных организаций.

Такое поручение на постоянно действующем совещании с зампредами и министрами дал губернатор Роман Бочаров.

Пресс-служба главы региона отмечает, что в первую очередь проверки пройдут в тепличном комплексе АО «Волга» (Балаково), структуре МФЦ, управлении делами облправительства области. Они начнутся в феврале. С чем связаны проверки, не уточняется.

Марина Ковалева