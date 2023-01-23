«Остров» удерживает интерес

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие жилые комплексы девелопера активнее всего покупают москвичи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Донстрой» Фото: «Донстрой»

«Донстрой» вновь занимает топовые позиции среди наиболее успешных девелоперов Москвы. За год в проектах компании клиенты столичного первичного рынка приобрели более 3 тыс. квартир общей площадью около 204 тыс. кв. м. «Донстрой» занял первое место по количеству сделок и объему реализованных метров в столичных проектах бизнес-класса и вторую строчку по аналогичным показателям среди всех московских девелоперов.

Три проекта компании — «Остров», «Символ» и «Событие» — стали самым востребованными в бизнес-классе. В этих жилых комплексах оформлена почти каждая пятая сделка сегмента в границах старой Москвы.

На первом месте «Остров» в Мневниковской пойме. Он также вошел в топ-5 самых продаваемых проектов всех ценовых сегментов по количеству сделок и реализованным площадям. Уникальная локация, благоприятная экологическая обстановка, видовые характеристики и богатая инфраструктура вызывают стабильно высокий интерес у покупателей.

Серебряный призер — «Символ» в Лефортово. Его популярность обусловлена разнообразием предложения, собственной социальной инфраструктурой и парком «Зелена река». В «Символе» уже есть детский сад, а скоро будет построена и школа.

Бронза досталась кварталам небоскребов «Событие». Жилой комплекс в Раменках отличает разнообразие архитектурных решений — от футурстичных sky-мостов до современного прочтения стиля ар-деко. Рядом с домами уже открылась первая часть одноименного парка, где можно совершать променад вдоль набережной реки Раменки.

Кроме того, за год «Донстрой» реализовал 163 квартиры в легендарном комплексе «Сердце столицы», 41 квартиру в премиальном клубном доме «Река-2» и просторный лот в клубном «Доме на Тишинке». Нашли своих покупателей и два видовых пентхауса в знаменитом «Доме на Мосфильмовской».