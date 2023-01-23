Пешеходный маршрут между Сквером оружейника Драгунова и Южным парком может появиться в Ижевске

Новый пешеходный маршрут, соединяющий Сквер оружейника Драгунова и Южный парк, может появиться в столице Удмуртии. Проект рабочей концепции 19 января рассмотрела рабочая группа при участии главы города Олега Бекмеметьева, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В частности, пеший маршрут планируется проложить от Сквера оружейника Драгунова со стороны пешеходного перехода у пересечения улиц Областная и Александровская, а далее вдоль ул. Автономная к Южному парку. В рамках проекта предполагается задействовать существующую инфраструктуру, а также обустроить новые дорожки. Общая протяженность составляет 2,5 км.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, что на первом этапе стоит задача по обустройству комфортной тропы, после чего вторым этапом может стать включение в маршрут новых локаций. «Это культурные, исторические, гастрономические, этнические точки притяжения, которыми богат наш Ленинский район. При реализации проекта должен был применен комплексный подход»,— отметил господин Бекмеметьев.

Как отметил глава администрации Ленинского района Артур Акбашев, на маршруте также планируется установить элементы осветительного оборудования, малые формы архитектуры, скамейки, навигационные таблички и указатели. Открытие пешеходного маршрута также позволит обустраивать в районе зоны, которые давно требуют внимания.

В ближайшее время специалисты Центра территориального развития проведут изучение общественного мнения по реализации данного проекта. Концепция обустройства будет дополнена с учетом высказанных пожеланий, после чего начнется работа по разработке технического задания и дорожной карты проекта.

На следующих этапах реализации также есть возможность продлить маршрут от Южного парка до спортивного комплекса Rustic.Sport в дер. Пирогово.