Под Красноярском в школах и детсадах усилен режим безопасности из-за сообщения о вооруженном мужчине

Усилены меры безопасности в образовательных учреждениях города Железногорска (Красноярский край). Информация об этом размещена на официальном сайте городской администрации. «Образовательные учреждения закрывают свою территорию. Изменения в режиме прохода на территорию связаны с усилением антитеррористического режима с целью усиления безопасного пребывания детей в детских садах и школах»,— заявили власти, пояснив, что в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок от горожанина о том, что по улице идет человек с предметом, похожим на ружье.

В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили, что в указанный район были направлены наряды полиции, стражи порядка проверяют чердаки и подвалы зданий, жилой массив. «Организована охрана школьных и дошкольных учреждений»,— сказали в полиции.

Константин Воронов, Новосибирск