В Железногорске усилен режим безопасности в школах и детсадах после сообщения о мужчине с ружьем

В мэрии Железногорска (Красноярский край) сообщили, что в городе усилен режим безопасности в детсадах и школах, после поступившего в ЕДДС сообщения о мужчине, который ходит по улицам с предметом, похожим на ружье.

«В ЕДДС поступил звонок от гражданина, что по улице идет человек с предметом, похожим на ружье. Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, выставлена дополнительная охрана на подходах к учреждениям», - говорится в сообщении на сайте администрации Железногорска.

В ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что в указанный район были направлены наряды полиции. «Организована охрана школьных и дошкольных учреждений. Полицейские проводят розыскные мероприятия, обследуют жилой массив, чердаки и подвалы зданий», - рассказали правоохранители.

Образовательные учреждения закрыли свои территории. Выставлена дополнительная охрана на подходах к зданиям.

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Лолита Белова