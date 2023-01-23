Дом культуры в Сукко планируется открыть в сентябре

Дом культуры в Сукко планируют открыть в сентябре 2023 года. Здание ДК уже накрыто кровлей. Там идут внутренние и внешние отделочные работы. Трудностей и перебоев с поставкой материалов нет, все они — отечественного производства, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

«Этот крайне необходимый жителям объект мы сдадим в этом году. В апреле завершим строительно-монтажные работы, затем начнем оснащение оборудованием»,— отметил вице-мэр Анапы Игорь Викулов.

Соцобъект строят по нацпроекту «Культура». В здании разместят зрительный зал на 200 мест с балконом, а также гончарную мастерскую и библиотеку не менее чем с 7-8 тыс. книг. По словам председателя совета города Леонида Красноруцкого, необходимо продумать вопрос с организацией парковки.

Контракт на строительство Дома культуры в Сукко был заключен в апреле 2022 года, в мае по нему начались работы. Однако в июле строительство объекта было приостановлено. Глава города Василий Швец и анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров указали на недостатки. Но подрядчик так и не возобновил строительство, поэтому мэрия расторгла контракт в одностороннем порядке.

Татьяна Ручкина

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