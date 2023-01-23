Верблюд в Омской области смертельно ранил сторожа охотничьей базы

Тюкалинская межрайонная прокуратура в Омской области начала проверку по факту причинения верблюдом травм 51-летнему сторожу охотничьей базы. По данным правоохранителей, в результате полученных повреждений мужчина скончался в медицинском учреждении.

По данным прокуратуры, инцидент произошел когда сторож попытался перегнать верблюда с одного места на территории базы в другое. На базе содержится несколько таких животных, сообщает «Интерфакс».

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в деятельности организации. Будет дана оценка законности действий должностных лиц организации по обеспечению безопасности на территории охотничьей базы, а также соблюдению требований законодательства по содержанию животных.

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Лолита Белова