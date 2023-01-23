Между Челябинском и Екатеринбургом запустят дополнительные рейсы поезда «Орлан»

С 1 февраля по маршруту Челябинск — Екатеринбург начнет ходить вторая пара пригородных поездов «Орлан». Решение связано с высоким спросом жителей на это направление, сообщают в министерстве дорожного хозяйства Челябинской области.

Дополнительный дизель-поезд будет отправляться из Екатеринбурга в 08:36 и прибывать в Челябинск в 12.49. Время в пути составит 4 часа 13 минут. Из Челябинска рельсовый автобус поедет обратно в 19:06. Прибытие в Екатеринбург назначено на 23:10.

Сейчас поезд отправляется из Челябинска в 06:39 и прибывает в региональный центр Свердловской области в 10:35. Обратный маршрут стартует в 18.00 и прибывает в 21:56.