В дни празднования 80-летия Сталинградской битвы в Волгограде усилят меры безопасности

В Волгоградской области в дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве будут усилены меры безопасности. Их обсудили на оперативном совещании под председательством губернатора Андрея Бочарова.

Глава региона пообещал, что будут приняты дополнительные меры, в том числе по обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Он попросил жителей региона отнестись к этому с пониманием.

Господин Бочаров поручил главам муниципальных образований региона в срок до 29 января завершить личный подомовой обход участников Сталинградской битвы, с привлечением социальных и медицинских работников, поздравить их с наступающим праздником, уточнить необходимость дополнительных мер помощи и поддержки. Доклад об этом должен быть ему представлен до 1 февраля.

Марина Ковалева