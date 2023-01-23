ВТБ в Липецке выдал первую семейную ипотеку по обновленным условиям

Липецкий ВТБ провел первую сделку по обновленным условиям государственной программы семейной ипотеки, сообщили в банке. С начала этого года получить кредит на новостройку по сниженной ставке теперь могут клиенты с двумя и более несовершеннолетними детьми.

В январе липецкая семья с тремя детьми приобрела однокомнатную квартиру стоимостью 3,8 млн рублей. Заемщики уменьшили льготную ставку госпрограммы на весь срок кредита, используя при оформлении сделки сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации, а также получив субсидированную ставку от застройщика.

«Поддержка населения – принципиальная задача банка ВТБ. Мы работаем со всеми ипотечными госпрограммами. Обновление условий семейной ипотеки, одной из востребованных государственных программ льготного жилищного кредитования, расширяет круг потенциальных заемщиков, позволяет большему числу жителей нашего региона улучшить свои жилищные условия по комфортным кредитным ставкам», - отметил Александр Прокопенко, управляющий ВТБ в Липецкой области.