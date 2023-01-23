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Пенсионный орган обязали выплатить саратовцу пенсию за 12 лет

Саратовский областной суд обязал пенсионный орган выплатить пенсионеру 1,58 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Мужчина обратился в суд с иском с требованием признать незаконными действия пенсионного фонда: тот сначала приостановил, а затем прекратил выплачивать ему пенсию. Ответчика просили обязать произвести перерасчет назначенной, но не выплаченной пенсии, а также взыскать недоплаченную сумму.

Истец пояснил, что со 2 июня 2006 года ему была назначена трудовая пенсия, которую он ни разу не получал. В 2021 году ему стало известно, что с 1 февраля 2007 года выплата пенсии была приостановлена, поскольку с августа 2006 по январь 2007 года никто за ее выдачей не обратился. С августа 2007 года выплата пенсии была прекращена.

В конце декабря 2021 года пенсионер обратился с заявлением о возобновлении выплаты пенсии, после чего решение о прекращении выплаты было отменено, и 22 февраля 2022 года ему была перечислена пенсия за три года, предшествующих подаче заявления. Ее размер составил 711,61 тыс. руб. Выплата пенсии за период с 2006 года по 2018 год произведена не была.

Октябрьский райсуд отказал заявителю в удовлетворении требований, однако Саратовский облсуд с этим решение не согласился, мотивировав свои выводы тем, что первая инстанция не определила обстоятельства, имеющие значение для дела. Так, было установлено, что в пенсионном деле заявителя отсутствуют документы, подтверждающие получение истцом уведомлений пенсионного органа о приостановлении и прекращении ему выплаты пенсии, разъяснении ему права выбора способа доставки (получения) пенсии.

Апелляционная инстанция отменила решение Октябрьского райсуда и вынесла новое решение, которым в пользу истца взыскана невыплаченная пенсии за период с 2006 года по 2018 год в размере 1,58 млн руб.

Марина Ковалева

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