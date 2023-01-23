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В Кировск Ленобласти привезли подбитую технику ВСУ ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады

В город Кировск Ленинградской области привезли три подбитых бронетранспортера «Буцефал» и танк Т-72 ВСУ. Поврежденная техника станет частью экспозиции будущей выставки «Невыученные уроки фашизма», которую откроют ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пишут «Фонтанка» и 47news.

Экспозицию курирует сенатор Дмитрий Василенко, а также депутаты областного ЗакСа Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников. Подбитую украинскую технику установили напротив четырех современных танков экспозиции «Наследники героев». Их дула направлены в сторону машин ВСУ.

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