Ущерб от финпирамид в Татарстане в 2022 году составил 3 млрд рублей

В Татарстане ущерб от финпирамид по итогам прошлого года составил 3 млрд руб. Об этом на итоговой коллегии МВД по региону заявил его глава Артем Хохорин.

Всего по финпирамидам сейчас в Татарстане расследуют 12 уголовных дел. Всего по делу проходят свыше 13 тыс. потерпевших.

Господин Хохорин добавил, что всего в 2022 году в республике выявили свыше 2,5 тыс. преступлений экономической направленности, в том числе 1,5 тыс. тяжких и особо тяжких. При этом за счет действий правоохранителей фигуранты возместили ущерб потерпевшим почти на 36 млрд руб.

"Ъ-Казань"