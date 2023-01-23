19-летний водитель погиб в загоревшимся после столкновения с фурой автомобиле

20 января около 16:00 на 10 км дороги «Ува — Селты» в Удмуртии произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 19-летний водитель LADA Kalina не справился с управлением и выехал на встречную полосу дороги, где врезался в фуру Volvo. После столкновения автомобили съехали в кювет и загорелись.
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В результате происшествия водитель LADA скончался на месте от полученных травм.
Отмечается, что стаж управления погибшего составлял 10 месяцев. В настоящее время по данному факту проводится расследование.