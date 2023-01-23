Спикер думы Екатеринбурга заявил о необходимости отменить выборы из-за непростой ситуации на Украине

Председатель гордумы Екатеринбурга считает нецелосообразным проводить муниципальные выборы 2023 года из-за «непростой ситуации на Украине» и в экономике. «Я не знаю, как продлится в 2023 году вот эта ситуация с Украиной, может, дай бог, все закончится, но в любом случае не думаю, что экономическое положение быстро восстановится. Вообще в России в целом»,– цитирует спикера гордумы ЕАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ранее Игорь Володин заявлял, что выборы нужно перенести, чтобы сэкономить бюджетные средства, которые можно направить на развитие города. Он отмечал, что на проведение выборов уйдет не менее 200 млн руб.

В пресс-службе Екатеринбургской гордумы «Ъ-Урал» заявил, что данное заявление Игорь Володин сделал в интервью в октябре прошлого года. «Никаких новых заявлений на данную тему от Игоря Володина не было»,— подчеркнули в пресс-службе.

Выборы в гордуму пройдут в сентябре. В октябре прошлого года дума Екатеринбурга утвердила новые границы одномандатных округов. Текущая редакция сохраняет смешанный принцип формирования представительного органа в пропорции 50/50: 18 депутатов избираются по одномандатным округам, 18 — по партийным спискам.

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