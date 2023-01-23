Главу лесной компании, обвиняемую в халатности из-за пожара, суд приговорил к 4 годам условно

Канский городской суд приговорил директора лесоперерабатывающих предприятий ООО «Ва-БанК» и ООО Сибирская лесная компания «Леса Красноярска» Анну Шкарубу, обвиняемую в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц, а также в уничтожении и повреждении чужого имущества к четырем годам условно.

По версии следствия, предпринимательница в период с января по май 2017 года распорядилась складировать опилки и другие отходы деревообработки на территории предприятий. Систематическое складирование и хранение большого количества древесных опилок привели к самовозгоранию.

Впоследствии это привело к открытому горению. Огонь стал быстро распространяться не только по производственной площадке, но и близлежащие частные дома, гаражные кооперативы и дачи. В результате пожара погибли три человека. Также были повреждены и полностью уничтожены огнем дома, имущество, надворные постройки и гаражи, принадлежащее более 250 человек с общим ущербом более 170 млн руб.

Уголовное дело, состоящее из более 70 томов, находилось в производстве Канского городского суда Красноярского края с декабря 2019 года. Допрошено более 250 потерпевших и более 250 свидетелей.

Приговором суда Анна Шкаруба признана виновной, ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Однако с учетом тяжести совершенного преступления, личности осужденной, ее состояния здоровья, суд назначил данное наказание условно, с испытательным сроком на три года.

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Лолита Белова