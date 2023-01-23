В Кропоткине при пожаре в многоэтажке погибла пенсионерка

Ночью в Кропоткине в многоквартирном доме произошел пожар, в котором погибла пожилая женщина. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

23 января около 2:40 в одной из квартир двухэтажного жилого дома на улице Бульварной произошел пожар. Соседи, почувствовав задымление в доме и увидев возгорание в квартире пенсионерки, вызвали на место пожарную службу. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь и после нашли останки 79-летней хозяйки квартиры.

Следователи организовали доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины возгорания. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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