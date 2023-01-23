На бизнесмена из Туапсинского района завели дело о рубке дубов на 12 млн рублей

На предпринимателя из Туапсинского района завели уголовное дело. Его подозревают в незаконной рубке леса на 12 млн руб. На период предварительного следствия мужчина заключен под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным сследствия, 37-летний предприниматель не имел разрешительных документов, но поручил двум своим работникам спилить 24 дуба на территории Шаумянского участкового лесничества. Древесину бизнесмен перевез на «Камазе» в Апшеронский район для дальнейшей продажи населению в качестве дров. В итоге мужчина нанес ущерб более чем на 12 млн руб.

В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram