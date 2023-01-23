Самарская область лидирует в России по числу участников Юнармии

Самарская область лидирует среди субъектов РФ по числу участников Юнармии. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

В регионе к всероссийскому детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению присоединились 50 тыс. школьников. Это зарегистрировано официально.

Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и поддержано президентом России Владимиром Путиным. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Андрей Сазонов