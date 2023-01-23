На Кубани за сутки выявили 20 случаев COVID-19

В Краснодарском крае за последние сутки зарегистрировали 20 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Новороссийске и Сочи заболели по четыре человека, в Краснодаре, Армавире и Мостовском районе — по три, в Анапе, Ленинградском и Темрюкском районах — по одному.

По данным минздрава Кубани, на амбулаторном лечении с COVID-19 остаются 244 человека, в стационарах — 86.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 344 640 случаев коронавируса. Из них с выздоровлением выписали 333 169 пациентов, скончались — 11 141.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram