Барнаулец, поджегший свою знакомую, предстанет перед судом

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела жителя Барнаула, обвиняемого в убийстве женщины с особой жестокостью.

В ноябре прошлого года фигурант дела, поссорившись со своей знакомой, вылил ей на голову спиртосодержащую жидкость и поджег, считает следствие. Потушить женщину помогли соседи, которые прибежали на шум. «Злоумышленник не пытался оказать какую-либо помощь, а лишь стоял и наблюдал за тем, как женщина горит», - сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю. Потерпевшая скончалась в больнице.

Максимальная санкция по ст. 105 УК РФ - пожизненное лишение свободы.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова