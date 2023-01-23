Турпоток в России на зимних каникулах вырос на 10–15%

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что занятость отелей на зимних каникулах в России составила от 70% до 95%, а турпоток вырос по сравнению с прошлым годом на 10–15%.

«Турпоток по России на зимних каникулах вырос на 10–15% за год, до более 12 миллионов человек»,— сказал господин Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным (цитата по пресс-службе правительства).

По его словам, россияне стали чаще путешествовать не только по таким традиционным направлениям, как Москва, Санкт-Петербург и Казань. На горнолыжных курортах Северного Кавказа, Сочи, Сахалинской области, Шерегеша и курортах европейской части России и Урала в этом году отдохнули более 3 млн человек, что на 10% больше, чем в прошлом году, сообщил вице-премьер.

3,4 млн человек совершили поездки железнодорожным транспортом, 2,2 млн человек — воздушным транспортом.

Дмитрий Чернышенко также рассказал, что Минэкономразвития подготовило для турбизнеса новую программу кредитования со ставкой 5% на срок до пяти лет и с возможностью оформления займов до 50 млн руб. Он добавил, что ведомство разработало новые программы, чтобы повышать взаимный турпоток с дружественными странами.

Дарья Эрозбек