В Альметьевске похоронили погибшего в ходе СВО командира взвода

В Альметьевске прошли похороны лейтенанта и командира взвода Динара Кадырова, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет газета «Знамя труда» (входит в государственный холдинг «Татмедиа».

Погибшего призвали в октябре 2022 года в ходе частичной мобилизации. Позже его отправили в зону спецоперации. Он погиб 30 декабря в ходе выполнения боевых задач. По словам военкома города Ришата Сабирова, погибший получил серьезное ранение, вытаскивая их с поля боя.

Глава района Тимур Нагуманов выразил соболезнования родителям погибшего.

"Ъ-Казань"