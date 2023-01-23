Экс-сотрудника коркинской фабрики осудили за получение коммерческого подкупа

Коркинский городской суд огласил приговор по уголовному делу бывшего главного энергетика ООО «Фабрика ЮжУралКартон», обвиняемого в получении коммерческого подкупа. Ему назначен штраф в 250 тыс. руб., сообщают в прокуратуре Челябинской области.

Как установил суд, главный энергетик в 2019 году предложил директору коммерческой компании, выполнявшей по договору работы на объектах фабрики, передать ему 125 тыс. руб. за беспрепятственное подписание акта выполненных работ. Он также пообещал, что предприятие в дальнейшем будет привлекать организацию в качестве подрядчика. Полученными средствами главный энергетик фабрики распорядился по личному усмотрению.

При назначении наказания суд учел признание обвиняемым вины и активное содействие расследованию.