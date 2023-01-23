Нижний Новгород вошел в пятерку популярных у москвичей городов для покупки жилья

По итогам 2022 года Нижний Новгород замкнул пятерку самых популярных городов России, в которых москвичи покупали жилье, пишут «РИА Новости» по данным агентства недвижимости «Pro Обмен». Квартиры в столице Приволжья часто приобретались для полноценного переезда, на город пришлось 7,8% от общего спроса.

Чаще всего москвичи покупали недвижимость в Санкт-Петербурге (20,7% в структуре межрегионального спроса), Краснодаре и Сочи (суммарно 33,4%).

В целом количество заявок от жителей Москвы на приобретение жилья в регионах России увеличилось на 65% в 2022 году. Рост спроса риелторы объясняют желанием москвичей переехать подальше от столицы в комфортный город-миллионник с необходимой инфраструктурой.