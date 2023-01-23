Пьяный водитель без прав устроил массовое ДТП в Петербурге, уходя от погони

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга днем 22 января была организована погоня за автомобилем Porsche без номеров. Сотрудники ДПС пытались остановить машину без номеров на Ириновском проспекте, однако водитель попытался скрыться, сообщили в региональном управлении МВД.

В ходе погони Porsche задел семь автомобилей, проезжая по «карману», а затем протаранил еще две машины. В больнице оказалась лишь 46-летняя водительница Mercedes с травмами средней тяжести. Водителем-лихачом оказался 22-летний молодой человек с признаками наркотического опьянения. В машине инспекторы нашли пакетик с порошком. Машину на учет он решил не ставить, чтобы избежать ответственности за нарушения ПДД. Кроме того, его уже лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Полиция возбудила уголовное дело.

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