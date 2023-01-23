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Омск в рейтинге по объему предложений качественной торговой площади опередил Санкт-Петербург

По итогам 2022 года Омск опередил Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Красноярск, Новосибирск и Волгоград по совокупному объему предложения качественной торговой недвижимости, сообщили аналитики консалтинговой компании NF Group. Эксперты оценили обеспеченность качественными торговыми площадями в 15 городах-миллионниках. Согласно исследованию, Омск находится на девятом месте рейтинга. В городе функционируют 17 объектов общей арендопригодной площадью 499,3 тыс. кв. м, из которых к качественным относят три: ТРЦ «Мега», открытый в 2009 году (130 тыс. кв. м), две очереди ТЦ «Континент» (151 тыс. кв. м), а также ТЦ «Триумф», открытый в 2007 году (30,8 тыс. кв. м).

«Для Омска характерно количественное преобладание объектов районного формата. Так, в 2022 году было открыто два небольших торговых объекта – «Квартал Л» и «Парк» – суммарной арендопригодной площадью 8 тыс. кв. м.», - говорится в исследовании.

Красноярск в рейтинге расположился на 13-й строчке. В городе действуют 17 качественных торговых объектов общей арендопригодной площадью 412,8 тыс. кв. м. Динамичное развитие рынка, как отмечают эксперты, пришлось на 2007–2008 годы, когда было открыто два крупных торговых центра: крупнейший на данный момент качественный объект в городе – ТРЦ «Планета» (76,5 тыс. кв. м), а также ТРЦ «Июнь» (50 тыс. кв. м). «С 2019 года не состоялось ни одного открытия новых концептуальных торговых центров, в связи с чем обеспеченность рынка качественными площадями остается практически неизменной и составляет 374 кв. м/1 000 чел», - комментируют в компании.

Новосибирск оказался на 14-м месте рейтинга по обеспеченности торговой недвижимостью – 371 кв. м/1 000 чел., опережая только Волгоград (343 кв. м/1 000 чел.). Совокупный объем качественной торговой недвижимости в Новосибирске составляет 600,7 тыс. кв. м арендопригодных площадей. «В Новосибирске отмечается дисбаланс показателя по районам, кроме того, практически две трети объектов построены более десяти лет назад и не отвечают современным требованиям рынка», - подчеркивают аналитики. В 2022 году в городе был открыт всего один объект районного формата в Кировском районе Новосибирска – ТЦ «Фламинго» (5 тыс. кв. м).

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Лолита Белова

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