Бюджет Казани получил от аренды и продажи муниципальной собственности 1,8 млрд рублей

По итогам прошлого года в бюджет Казани от продажи и аренды муниципальной собственности поступило свыше 1,8 млрд руб. Об этом в ходе делового понедельника сказал глава комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов.

Большую часть суммы бюджет получил от продажи и аренды земли. Здесь доходы составили 758,6 млн руб. и 601,3 млн руб., соответственно. За счет аренды муниципальной собственности бюджет получил 158,6 млн руб. Примерно столько же принесла продажа объектов.

Кроме того, бюджет Казани пополнился за счет части прибыли МУПов, дивидендов ОАО, возмещения компенсации за неосновательное обогащение и прочие поступления от использования имущества.

"Ъ-Казань"